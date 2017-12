Ospedale Bambino Gesù: nasce il Working Group di immunoterapia di “Alleanza contro il cancro”

Combattere il cancro alla stregua di un’infezione. Si chiama immunoterapia ed è l’approccio terapeutico innovativo che punta ad attivare il sistema immunitario del paziente per riconoscere ed eliminare le cellule neoplastiche. A questa specialità è dedicato il neonato gruppo di lavoro, coordinato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, di Alleanza contro il cancro (Acc), la più grande rete di ricerca oncologica italiana, che mette insieme 20 Irccs. Il Working Group si occuperà della identificazione dei biomarcatori altamente predittivi di risposta ai nuovi approcci immunoterapici al fine di individuare in maniera precoce quei pazienti che ne possono beneficiare. In questo modo sarà possibile evitare di esporli a trattamenti potenzialmente associati ad effetti collaterali in assenza di beneficio clinico. Questo approccio consentirebbe inoltre di ridurre la spesa farmaceutica del Sistema sanitario nazionale per terapie ad alto costo. L’attività sarà coordinata dalla professoressa Concetta Quintarelli, responsabile del Laboratorio di terapia genica dei tumori del Bambino Gesù, e si concentrerà sulla conversione dei pazienti non responsivi in responsivi con lo sviluppo di nuove terapie combinate. Alleanza contro il cancro è la più grande organizzazione di ricerca oncologica italiana. Fondata nel 2002 dal ministero della Salute, è attualmente formata da 22 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aimac (Associazione italiana dei malati oncologici), Italian Sarcoma Group e Istituto superiore di sanità, che ne ospita gli uffici.