Natale: Coldiretti, il 39% degli italiani destinerà la tredicesima alle spese natalizie

“Quattro italiani su dieci (39%) che ricevono la tredicesima la destineranno alle spese di Natale, mentre il 34% al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, il 19% al risparmio e il resto ad altro”. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè sul comportamento di spesa dei circa 33 milioni di italiani nel giorno in cui inizia il pagamento della tredicesima in busta paga. “Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un importo complessivo stimato in circa 36 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto al 2016. Quest’anno per la gran parte arriva proprio alla vigilia dell’ultimo fine settimana destinato alla shopping delle feste ma anche delle scadenze fiscali, come il pagamento dell’Imu del 18 gennaio”. L’associazione ricorda che “nell’ultimo weekend utile per gli acquisti prima di imbandire le tavole sono in programma in tutta Italia iniziative ad hoc per le spese in gustosi regali e per i menu dei pranzi e cenoni di Natale, a partire dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo dalle 9.30 di sabato 16 e domenica 17 dicembre”. “Quasi un italiano su quattro (26%) aspetta gli ultimi dieci giorni per lo shopping di Natale”, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte, dalle quali emerge peraltro che “quest’anno in media la spesa complessiva per regali, cibo, viaggi e divertimenti sarà di 528 euro per famiglia in aumento rispetto allo scorso anno del 4,4%”.