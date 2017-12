Migranti: Guterres (Onu), “generano benefici economici, sociali e culturali per le società di accoglienza”

“I dati mostrano in maniera inconfutabile che i migranti generano benefici economici, sociali e culturali per le società di accoglienza ovunque. Eppure cresce nel mondo l’ostilità nei loro confronti. Mai come ora il bisogno di solidarietà nei loro confronti è stato così urgente”. Lo scrive il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale dei migranti che si celebrerà lunedì 18 dicembre. “Rendiamo omaggio ai contributi e alla vitalità dei 258 milioni di migranti nel mondo”, aggiunge Guterres, ricordando che “le migrazioni hanno accompagnato la storia dell’uomo. Da tempi immemorabili, le persone si sono mosse in cerca di nuove opportunità e migliori condizioni di vita”. “Cambiamenti climatici, pressione demografica, instabilità, disuguaglianze crescenti e aspirazioni a una vita migliore, così come il bisogno di forza lavoro, ci dicono che il fenomeno migratorio è una realtà destinata a restare”, osserva il segretario generale dell’Onu, rilevando che “occorre pertanto una cooperazione internazionale efficace nella gestione delle migrazioni per garantire che i benefici che ne derivano siano distribuiti nel modo più ampio possibile e che al contempo siano tutelati i diritti umani dei migranti, così come riconosciuto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. “Lo scorso anno, i governanti mondiali si sono impegnati ad adottare nel 2018 un accordo globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”, rammenta Guterres, che così conclude: “Guardando al futuro, facciamo che la migrazione sia un processo positivo per tutti”.