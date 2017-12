Legge bilancio: Gnassi (Anci), evitiamo colpo a porti turistici, no a canoni 2007 per darsene

“Sostenere in tutte le sedi istituzionali l’approvazione dell’emendamento alla legge di bilancio che propone di non applicare i canoni della finanziaria 2007 alle darsene che avevano ottenuto la concessione prima dell’entrata in vigore di quella stessa finanziaria”. È l’appello lanciato oggi dal sindaco di Rimini e delegato Anci al demanio marittimo, Andrea Gnassi, che spiega: “Gli enormi investimenti per la realizzazione delle darsene e delle marine difficilmente potranno essere recuperati, poiché dal 2007 sono stati quadruplicati i canoni rispetto a quanto stabilito in sede di rilascio di concessione”. Per tale ragione, afferma Gnassi, “soltanto qualche settimana fa, fra le varie proposte di emendamento alla legge di bilancio, abbiamo segnalato l’emendamento sulla problematica relativa ai canoni di concessione delle aree demaniali marittime per la costruzione e la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto”.

Non è un emendamento di spesa, puntualizza l’Anci in una nota, “serve per evitare un definitivo colpo a un importante settore del nostro Paese come quello della nautica e di tutta la filiera produttiva legata a darsene e marine. L’incertezza provocata dall’applicazione di questa norma costringe gli operatori del settore, ma anche i Comuni a cui sono delegate le funzioni amministrative, ad affrontare situazioni difficili che, se non efficacemente gestite, rischiano di trasformare i porti turistici da patrimoni da valorizzare nell’interesse della collettività, in luoghi di degrado e abbandono. L’emendamento è stato segnalato alla commissione Bilancio della Camera e sarà posto nei prossimi giorni in votazione”.