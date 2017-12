“Nelle fake news il problema non è la non veridicità, che è molto evidente, ma la verosimiglianza”. Lo ha detto mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione, a margine del convegno “Interferenze”, svoltosi presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede sul futuro della radio a 80 dalla morte di Guglielmo Marconi. “Dietro la verosimiglianza – ha fatto presente Viganò – si nasconde una strategia che può diventare pericolosa”.