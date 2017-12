Diocesi: Termoli-Larino, domenica raccolta nelle parrocchie per sostenere i detenuti

“Le reali condizioni di quanti vivono negli Istituti di pena non sono forse note a tutti: la reclusione impedisce spesso alla società intera di avere piena consapevolezza delle povertà di tante persone che avendo commesso reati vivono periodi, più o meno lunghi, lontani dalle loro famiglie che spesso subiscono conseguenze molto dolorose, economiche e psicologiche; le nostre coscienze sono certamente interpellate a mostrare attenzione e offrire risposte concrete con generosità”. Con questa riflessione la diocesi di Termoli-Larino, già da tempo e in vari modi attivamente presente verso questa realtà, promuove un Fondo di sostegno a favore dei detenuti della casa circondariale di Larino finalizzato a sostenere tirocini formativi e borse-lavoro, in collaborazione con il direttore dell’Istituto, Rosa La Ginestra. Domenica 17 dicembre 2017, terza domenica di Avvento, tutte le comunità parrocchiali, movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali sono invitate a condividere una concreta testimonianza di fraternità: quanto raccolto nelle celebrazioni parrocchiali sarà destinato al sostegno concreto dei detenuti. Oltre alla raccolta-fondi le comunità parrocchiali autonomamente possono decidere di raccogliere anche beni di prima necessità (per esempio prodotti per l’igiene personale e abbigliamento) che verranno gestiti dal cappellano, don Marco Colonna, e dal gruppo dei volontari che da anni con grande generosità esprimono vicinanza e solidarietà concreta ai detenuti di Larino. “Un’iniziativa importante che si inserisce nella più ampia azione di solidarietà che comprende l’ascolto, l’accoglienza, l’ospitalità concreta, l’affiancamento e la relazione come elemento fondamentale di aiuto anche alle famiglie, spesso trascurate o dimenticate”, fa notare la diocesi.