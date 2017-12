Diocesi: Prato, nel fine settimana “Avvento di fraternità” nelle parrocchie a sostegno dei bisognosi seguiti dalla Caritas

Sarà dedicato ai bisogni delle famiglie in difficoltà il tradizionale appuntamento dell’“Avvento di fraternità” promosso dalla Caritas diocesana di Prato. Domani, sabato 16 dicembre, e domenica 17, tutte le offerte raccolte nelle chiese e parrocchie della diocesi di Prato saranno destinate a dare sollievo a quelle situazioni di povertà esistenti sul territorio. Una realtà che è stata fotografata nell’ultimo rapporto Caritas sulle povertà a Prato. “A fine 2017 – si legge in una nota – saranno più di 2.700 le persone che si sono rivolte per un aiuto, principalmente economico, ai venti centri di ascolto della rete diocesana (composta non solo da Caritas). La maggior parte degli utenti ha alle spalle una famiglia e dunque è possibile stimare in oltre quattromila il numero delle persone seguite e assistite da Caritas”. “Anche se si tratta di una piccola istantanea di una situazione che sicuramente, e purtroppo, abbraccia un bacino più ampio di persone rispetto a quelle che i nostri centri diocesani e parrocchiali hanno incontrato, il Rapporto – spiega la direttrice Caritas pratese, Idalia Venco, in una lettera inviata a tutte le parrocchie – rimane un punto di vista prezioso e privilegiato che ci stimola a proseguire nel nostro servizio di carità, un servizio che quotidianamente vivete all’interno delle vostre comunità”. “L’invito – conclude la nota – è quello di essere generosi, perché grazie a quanto donato si potrà dare speranza alle famiglie, e non solo attraverso un semplice aiuto economico, in quanto con le somme raccolte saranno attivati anche alcuni tirocini lavorativi”.