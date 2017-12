Diocesi: Pistoia, sabato 16 dicembre la premiazione del concorso artistico “Linguaggi del divino”

Sarà la premiazione dei giovani vincitori del premio “linguaggi del divino” a chiudere la rassegna “I linguaggi del divino”, la serie di incontri, spettacoli, mostre che la Chiesa di Pistoia ha proposto nel trentennale delle settimane teologiche nell’anno di Pistoia capitale della cultura. I vincitori verranno proclamati sabato 16 dicembre alle 17,30 nell’aula magna del seminario vescovile. Lo si legge in una nota della diocesi.

Questo speciale concorso artistico – aperto a qualsiasi appartenenza religiosa – è dedicato ai giovani, anche in vista del prossimo sinodo a loro dedicato, proponendo il tema “Viandanti della fede”, ispirato alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Il premio, suddiviso in due sezioni, ‘giovanissimi’ (16-19 anni) e ‘giovani’ (20-30 anni), invitava a presentare un’opera che esprimesse il senso religioso dei giovani e affrontasse la dinamica della fede o il linguaggio del ‘divino’, inteso sia come rivelazione di Dio all’uomo che come espressione del divino da parte dell’uomo.

L’iniziativa – si legge – si propone di far esprimere ai giovani “quella dimensione spirituale e religiosa che è parte ineludibile dell’umano. Un aspetto che il contesto globale, oltretutto, porta continuamente all’attenzione, individuando nel ‘problema religioso’ un fattore determinante per l’organizzazione e l’orientamento della società, il dialogo e la convivenza necessari tra popoli e culture diverse”.

La premiazione sarà anche l’occasione per chiudere “con una particolare attenzione alla sensibilità e alla fantasia giovanile” la rassegna teologica i linguaggi del divino.

Per informazioni: ilinguaggideldivino@diocesipistoia.it