Diocesi: Perugia, sabato 16 dicembre all’oratorio “San Giovanni Paolo II” festa di Natale della scuola polacca Anders

L’oratorio “San Giovanni Paolo II – GP2” dell’unità pastorale di Prepo, Ponte della Pietra e San Faustino di Perugia ospiterà sabato 16 dicembre, dalle 17 alle 20, la festa di Natale nell’ambito del corso di lingua e cultura polacca organizzato dall’associazione Anders Umbria. “Le insegnanti e gli oltre 25 allievi provenienti dalla nostra regione, con famiglia parzialmente o totalmente polacca, hanno preparato una festa di Natale – si legge in una nota – con la quale desiderano condividere l’atmosfera e le tradizioni polacche natalizie con tutte le loro famiglie e gli amici. Oltre ad aver già decorato l’albero dell’oratorio e creato addobbi e biglietti di auguri, i ragazzi italo-polacchi metteranno in scena la Natività”. All’iniziativa interverranno anche il primo consigliere dell’Ufficio consolare della Repubblica di Polonia in Roma, Ewa Mamaj, e il console onorario di Polonia in Ancona, Cristina Gorajski. “Per il ‘GP2’, essere partner di questa iniziativa dal grande significato spirituale e culturale, oltre che civico – spiega suor Roberta Vinerba, francescana diocesana e coordinatrice dell’oratorio – è un modo per approfondire il legame con la terra del proprio patrono, terra già visitata dai giovani dell’oratorio nei numerosi pellegrinaggi che già sono stati svolti e che ben presto lo saranno nuovamente”.