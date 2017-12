Diocesi: Oria, questa sera il vescovo presiede la messa di Natale del Mlac in una realtà economica del territorio

Il vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, celebrerà oggi, venerdì 15 dicembre, alle 19.30, presso la “Farina Automobili” di Oria, la messa di Natale del Movimento lavoratori dell’Azione cattolica (Mlac). Sarà un appuntamento dedicato “a chi un lavoro ce l’ha e a chi è impegnato a cercarlo”. Prima della celebrazione eucaristica, a partire dalle 18.30, sarà offerta la possibilità per le confessioni. Dopo le messe celebrate negli anni scorsi in attività imprenditoriali o commerciali di Sava, Francavilla Fontana, Latiano e Villa Castelli, “l’ospitalità offerta da ‘Farina Automobili’, realtà importante sul territorio oritano, permetterà anche quest’anno – si legge in una nota – di testimoniare l’impegno cristiano per i lavoratori”. Il Mlac della diocesi di Oria, guidato dal nuovo segretario Cosimo Nardell, “è certo che – conclude la nota – anche quest’anno la messa di Natale sarà un momento di condivisione e di riflessione sul mondo del lavoro, bisognoso di tanta attenzione”.