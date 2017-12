Dati Istat: Coldiretti, in un decennio guadagnati 1,6 anni di vita in Italia grazie a dieta mediterranea

“1,6 anni di vita sono stati guadagnati nell’ultimo decennio dai cittadini in Italia che si è collocata nel 2016 al primo posto della classifica ‘Bloomberg Global Health Index’ su 163 Paesi per la popolazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti a commento del nuovo “Rapporto sul benessere equo e sostenibile” dell’Istat. “La speranza di vita degli italiani – sottolinea Coldiretti – è salita a 82,8 anni (85 per le donne e 80,6 per gli uomini) nel 2016, con un consistente aumento rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa (83,9 per le donne e 78,6 per gli uomini)”. Si tratta di “un risultato dovuto alla decisa svolta salutistica degli italiani a tavola che ha portato alla riscoperta della dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 6% per la frutta fresca”, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo semestre del 2017. “Mai così tanta frutta e verdura – spiega l’associazione – è arrivata sulle tavole degli italiani da inizio secolo con una netta inversione di tendenza rispetto al passato”. “La dieta mediterranea fondata principalmente su pane, pasta, frutta, verdura, carne, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari – sottolinea la Coldiretti ha consentito di conquistare valori record nella longevità”.