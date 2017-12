Consiglio europeo: Brexit, via libera alla seconda parte dei negoziati

(Bruxelles) Via libera alla seconda fase dei negoziati per il Brexit. La decisione è stata assunta dal Consiglio europeo e messa nera su bianco su un documento di 3 pagine appena diffuso a Bruxelles. “Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati” e “decide che è sufficiente per passare alla seconda fase relativa alla transizione e al quadro per le future relazioni” tra Regno Unito e Ue. I capi di Stato e di governo invitano quindi il negoziatore dell’Unione (Michel Barnier) e del Regno Unito (David Davis) “a completare il lavoro su tutte le questioni relative al recesso” di Londra dall’Europa comunitaria, “comprese quelle non ancora trattate nella prima fase, in conformità con gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017”. Il documento sottolinea che i negoziati nella seconda fase “possono progredire solo se tutti gli impegni intrapresi durante la prima fase saranno rispettati pienamente e tradotti fedelmente in termini legali il più rapidamente possibile”.