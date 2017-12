Testimoni di giustizia: don Ciotti (Libera), “si approvi in fretta la legge, entro la fine di questa legislatura”

“È necessario che la proposta di legge di riforma della normativa in materia di testimoni di giustizia venga approvata in fretta, entro la fine di questa legislatura”. Lo chiede don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. “I testimoni di giustizia sono portatori di verità, persone che mettono in gioco se stesse, la propria dignità , la propria vita e quella dei loro familiari per un interesse collettivo, per il bene comune del nostro Paese contribuendo a cercare verità e a costruire giustizia”, spiega don Ciotti, per il quale “la loro è una scelta etica che la politica, le istituzioni e tutti noi cittadini dobbiamo non solo riconoscere e ammirare ma sostenere. Si faccia in fretta, si approvi la legge. Lo dobbiamo a loro, ai testimoni di giustizia”.