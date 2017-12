Tertio Millennio Film Fest: annunciati i vincitori degli RdC Awards 2017

Si terranno venerdì 15 dicembre, alle 20.30, al Cinema Trevi di Roma, gli RdC Awards 2017, riconoscimenti della Fondazione Ente dello Spettacolo e della “Rivista del Cinematografo”, assegnati ogni anno nell’ambito del Tertio Millennio Film Fest ai protagonisti del mondo del cinema, della televisione e della cultura. La cerimonia sarà condotta da Fabio Falzone, giornalista e critico cinematografico di Tv2000.

Al regista Jonas Carpignano sarà conferito il Premio Navicella Cinema Italiano per il film “A Ciambra”, opera candidata per l’Italia all’Oscar come miglior film straniero; a consegnare il premio sarà il giornalista Gianni Riotta. Vince invece il Premio Navicella Fiction la serie di Rai Due “La Porta Rossa”. Presenti il protagonista Lino Guanciale e lo sceneggiatore Giampiero Rigosi; consegna il premio l’attrice Michelle Carpente.

Il film “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros., in Concorso alla 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, vince sia il “Premio Colonna Sonora”, assegnato ai compositori Pivio e Aldo De Scalzi, sia il “Premio Miglior Interpretazione Canora”, che andrà alla protagonista del film Serena Rossi. A consegnarli saranno il Presidente Sngci Laura Delli Colli e il giornalista Ernesto Assante.

Vince il “Premio Opera Prima – Sono arrivato prima!”, per il miglior esordio dell’anno secondo i lettori della “Rivista del Cinematografo” e di Cinematografo.it, il film “I Peggiori” di Vincenzo Alfieri e con Lino Guanciale. A consegnare il riconoscimento sarà il regista Andrea Pallaoro. Il Premio Rivelazione 2017 andrà poi a Simone Liberati e Selene Caramazza, giovani interpreti di “Cuori puri” di Roberto De Paolis; a consegnare il premio sarà l’attrice Maria Roveran, già vincitrice del riconoscimento nel 2014.

Ancora, è la raccolta di saggi e articoli del compianto critico Ezio Alberione, “Sul cinema e altre imperfezioni”, a ricevere il Premio Diego Fabbri 2017. Ritirerà il riconoscimento Marì Alberione consegnato dal giornalista Mauro Gervasini. Nel corso della serata saranno premiati inoltre i tre cortometraggi vincitori del concorso “A corto di identità”, scelti da una giuria presieduta dal regista Francesco Patierno: “Rondini in terra” di Nicola Campiotti, “Nako – La Terra” di H.B. Kourouma, Lamin Manka, Ali Abdala Hashi e “Displaced” di Milad Tangshir.

Sempre al Cinema Trevi, alle ore 18, si terrà la cerimonia di consegna – della Fondazione Ente dello Spettacolo – dei premi Toni Bertorelli Controluce e Toni Bertorelli Giovani. Vincitori sono Renato Scarpa e Edoardo Pesce. Nel corso della cerimonia, condotta dal critico cinematografico Steve Della Casa, interverranno Marco Bellocchio, Mario Martone, Piera Degli Esposti e Roberto Herlizka.