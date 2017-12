Terrorismo: al-Tayyib (al-Azhar), “uccide anche i musulmani. Non ha una religione e una patria”

(dal Cairo) “Il terrorismo uccide anche i musulmani. È segno che non ha una religione né una patria”. Lo ha detto Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di al Azhar, durante un incontro al Cairo con alcuni giornalisti italiani, in occasione del pellegrinaggio di una delegazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi sulle orme della Sacra Famiglia. “La lezione che noi dobbiamo imparare è che i terroristi non guardano solo all’Occidente o ai cristiani in Medioriente – ha aggiunto -. Tutte le nazioni devono muoversi ovunque per combattere insieme questo cancro. I musulmani nel mondo hanno pagato un prezzo altissimo a causa del terrorismo”.