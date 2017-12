Solidarietà: Roma, domani gli studenti dell’Ipseoa “Tor Carbone” prepareranno un pranzo per oltre 40 bisognosi in occasione del compleanno di Papa Francesco

Si intitola “Auguri Papa Francesco” l’evento che si terrà domani, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 13 presso l’Ipseoa (Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) “Tor Carbone” di Roma. “Gli studenti, infatti – si legge in una nota – sicuri di promuovere un’iniziativa che risponde in pieno alle intenzioni del Papa, prepareranno e serviranno un pranzo speciale per chi è più fragile in occasione dell’81esimo compleanno del Pontefice che ricorrerà domenica 17 dicembre”. All’iniziativa – promossa in collaborazione con la diocesi di Roma – Settore Sud, il Centro agroalimentare di Roma e le Acli di Roma e provincia – prenderanno parte oltre 40 persone bisognose, provenienti dal Cas di via Porrino, dall’Isola solidale, da Medicina Solidale e dalle parrocchie della zona. Saranno presenti anche mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma per il settore Sud, Cristina Tonelli, preside dell’Ipseoa “Tor Carbone”, Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, e Gildo De Angelis, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. Si tratta di “un’iniziativa – spiega mons. Lojudice – che ha un grande significato perché organizzata da ragazzi e ragazze dimostrando una grande attenzione a chi è meno fortunato ed anche un affetto speciale nei confronti di un Papa che ci spinge sempre ad andare verso chi è meno fortunato e con i suoi insegnamenti ha ispirato l’organizzazione di questo momento. Un segno positivo che arriva dai più giovani che deve essere preso come esempio”.