Solidarietà: Milano, con Refettorio Ambrosiano dieci “cene di Natale” per chi si trova nel bisogno

Dieci “Cene di Natale”: le propone il Refettorio Ambrosiano che, con una collaborazione con Ngc Medical, potrà offrire ai suoi ospiti durante le feste natalizie cene speciali. L’operazione partirà venerdì 22 dicembre, si concluderà martedì 9 gennaio e comprenderà il pranzo della vigilia, il 24 dicembre. Per tutto questo periodo, gli ospiti troveranno a tavola “ricette e un servizio svolto dai volontari che, in sintonia con i principi e i valori anti-spreco e solidali cui si ispira il Refettorio Ambrosiano, sapranno far rivivere il clima natalizio anche a chi ne è escluso”. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, referente del refettorio, afferma: “Al Refettorio Ambrosiano ogni persona è un ospite di riguardo e durante questi giorni di festa, i più difficili per chi si trova in difficoltà, troverà da noi un ambiente ancora più accogliente, grazie a questa nuova collaborazione tra il Refettorio Ambrosiano e una realtà produttiva che ha voluto restituire alla collettività il successo ottenuto, pensando alle persone che si trovano in una condizione di maggiore debolezza”. L’amministratore delegato di Ngc Medical, Davide Arcidiacono, aggiunge: “Il 2017 è stato ancora un anno in crescita” per Ngc “e la conclusione vuole essere in linea con i risultati conseguiti e con lo spirito aziendale”. Da cui il sostegno alle dieci cene destinate a cento commensali, da offrire a persone in difficoltà presso il Refettorio Ambrosiano.