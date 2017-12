Pedofilia: Meter, al via domani un corso di due giorni per sacerdoti e operatori pastorali

Prende il via domani presso il Polo formativo ed educativo di Meter a Pachino (Siracusa) il corso di formazione “per una nuova pastorale contro la pedofilia e gli abusi” che da diversi anni organizza l’associazione fondata da don Fortunato Di Noto. Anche per questa edizione (due giorni, 15 e 16 dicembre) una partecipazione inaspettata da diverse città italiane e diocesi. Il corso, promosso in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le fragilità della diocesi di Noto, ha “carattere e finalità pastorale e popolare – precisa don Di Noto – ma di alto profilo professionale e scientifico . Gli ambiti trattati sono: la tutela dei minori nella Chiesa e nella società nella prospettiva della pastorale di prossimità, il diritto penale e canonico (alla luce delle nuove linee guida della Cei e delle altre Conferenze episcopali europee e di altri continenti), l’ambito psicologico (sia per quanto riguarda le vittime e gli abusatori) e l’ambito informatico (non solo la pedofilia online, ma il corretto utilizzo del web e del digitale)”. “Non tutti hanno la possibilità di accedere a corsi accademici – conclude il sacerdote -. La formula popolare, ma scientificamente di alto profilo del corso, offre la possibilità di formarsi in un ambito che richiede sensibilità, conoscenza e operatività nel proprio territorio o comunità ecclesiale e sociale”.