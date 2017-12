Papa Francesco: a gesuiti del Myanmar, “bisogna essere uomini di preghiera nell’abitare i crocevia della storia”

“Bisogna essere uomini di preghiera nell’abitare i crocevia della storia”. Lo ha affermato Papa Francesco incontrando i gesuiti del Myanmar nel corso del suo ultimo viaggio apostolico. Secondo quanto riferisce padre Antonio Spadaro, riportando sull’ultimo numero de “La Civiltà Cattolica” la trascrizione delle due conversazioni avute dal Papa con i gesuiti di Bangladesh e Myanmar, Francesco ha ricordato quanto disse Paolo VI il 3 dicembre 1974. “Ci ha rivolto un discorso che resta pienamente attuale”, ha notato il Papa. “Vi raccomando di leggerlo. È un documento attuale”. “Dice – ha aggiunto – questa frase: ‘Ovunque, nei crocevia della storia vi sono i gesuiti’. Lo ha detto Paolo VI! Non dice: ‘State chiusi in un convento’, ma dice ai gesuiti: ‘Andate nei crocevia’”. “E – ha ammonito Francesco – per andare ai crocevia della storia, miei cari, bisogna pregare!”. Riferendosi ai fedeli del Myanmar presenti alla celebrazioni, il Papa ha anche rivelato che “quando ho saputo che queste persone avevano viaggiato e camminato molto, che per venire avevano risparmiato denaro, vi confesso che ho provato una grande vergogna”. “Il Popolo di Dio ci insegna virtù eroiche”, ha proseguito, ribadendo che “ho provato vergogna di essere pastore di un popolo che mi supera per virtù, per sete di Dio, per senso di appartenenza alla Chiesa, perché venivano a vedere Pietro. L’ho provata, e ringrazio Dio per avermela fatta provare”. Francesco ha evidenziato che “c’è una grazia che il gesuita deve chiedere, è quella di una grande vergogna”. Il Papa ha poi definito quello in Myanmar e Bangladesh “un viaggio molto difficile”. “Forse – ha osservato – ha rischiato pure di essere cancellato a un certo punto. Dunque, è un viaggio difficile. Ma proprio perché difficile, dovevo farlo!”. E “se questo viaggio appariva difficile, sono venuto perché noi dobbiamo stare nei crocevia della storia”.