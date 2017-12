Musica: il 16 dicembre il Concerto di Natale torna in Vaticano. Molti gli ospiti internazionali. Spazio anche alla danza

Sarà Gerry Scotti il conduttore del Concerto di Natale che sabato prossimo, 16 dicembre (ore 18.30), in occasione del 25° anniversario della sua nascita, tornerà nell’Aula Paolo VI in Vaticano sotto l’egida della Congregazione dell’Educazione Cattolica. Accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal maestro direttore e concertatore Renato Serio e dai vocalizzi di Art Voice Academy si esibiranno star italiane e internazionali all’insegna della cultura dell’incontro nello spirito di unità e di pace della festa cristiana. Tra le “star” internazionali, figurano Patti Smith, Annie Lennox, Noa, Lola Ponce. Tra gli italiani, Albano, Gigi D’Alessio, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Fabio Armiliato. Spazio anche alle esibizioni strumentali che vedranno sul palco il grande flautista Andrea Griminelli con Gabriel’s Oboe, l’indimenticabile melodia scritta da Morricone per il film “Mission”, e lo spagnolo Hevia, virtuoso di “Midi”, la cornamusa elettronica da lui inventata. Le immancabili voci bianche saranno quelle del Piccolo Coro di Piazza Vittorio, diretto dal maestro Giuseppe Puopolo. Novità assoluta nella sua storia, il Concerto di Natale ospiterà la danza con uno dei suoi interpreti più prestigiosi, lo spagnolo Joaquin Cortès. A ricordare il senso cristiano del Natale i componenti del Presepio Vivente di Vetralla. Il Concerto di Natale è prodotto dalla Prime Time Promotions e promosso da Fondazione Don Bosco nel Mondo e dalla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes a sostegno di due progetti che hanno al centro la comunicazione digitale: “Liberare i bambini che lavorano come schiavi nelle miniere congolesi di coltan, il minerale necessario alla costruzione di computer e smartphone, e promuovere un’educazione alla gestione e all’uso degli stessi per combattere il cyberbullismo”. Domani il Papa incontrerà in udienza privata, nella Sala Clementina, gli artisti e gli organizzatori del Concerto. Il Concerto di Natale sarà messo in onda da Canale 5 la sera del 24 dicembre in prima serata ed in contemporanea, per tutto il mondo, su www.canale5.mediaset.it. I biglietti sono acquistabili on line o presso l’Ufficio delle Poste Vaticane in Piazza San Pietro (orario: dal lunedi al sabato dalle 8.30 alle 18.30 – domenica dalle 9.30 alle 17.00).