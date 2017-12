India: mercatino natalizio nel centro parrocchiale di Crespi d’Adda per sostenere una scuola per giovani ‘intoccabili’

Natale tempo di solidarietà e di amicizia: con questo spirito la onlus “Coriandoli per Shanti Bhavan” di Gorgonzola (Milano) ha promosso nei giorni scorsi un mercatino natalizio con oggetti realizzati a mano ed una vasta collezione di sciarpe in lana originali indiane, all’interno del centro parrocchiale “La Pista” di Crespi d’Adda. Scopo dell’iniziativa raccogliere fondi per sostenere i progetti di solidarietà del campus “Shanti Bhavan” (a 70 km da Bangalore – nell’estremo nord del Tamil Nadu, vicino ai confini del Karnataka e dell’Andhra Pradesh) dove 300 ragazzi dai 3 ai 19 anni “appartenenti alla ‘non casta’ degli ‘Intoccabili’ hanno la possibilità di accedere ad un’istruzione qualificata che permetta loro di riscattare se stessi nella società attraverso ciò che sanno e ciò che sanno fare, interrompendo il meccanismo perverso che rende i poveri ancora più poveri”. L’onlus lombarda, fondata nel 2014 a Gorgonzola, intende così “supportare in ogni modo possibile chi, tramite l’educazione scolastica, è alla ricerca di un riscatto personale da una vita altrimenti destinata ad abusi, discriminazione ed emarginazione”. La scuola residenziale è costituita dall’edificio scolastico, con le singole aule per ciascun grado, aule supplementari per i gradi più alti, laboratori scientifici, un laboratorio informatico, una sala d’arte, una sala musica, due biblioteche, quindi, le residenze separate per ogni grado, la palestra, la cucina con la sala da pranzo, gli edifici amministrativi, il campo da basket e un campo sportivo. Alla scuola è stata dedicata anche una docu-serie, sul portale web Netflix, che racconta la realtà di chi impara e di chi presta servizio a Shanti Bhavan (“Oasi di pace”). “Daughters of Destiny: the journey of Shanti Bhavan’, questo il titolo della docu-serie diretta da Vanessa Roth (premio Oscar nel 2008 per il cortometraggio Freeheld) con la colonna sonora di A.R. Rahman (che con The Millionare si è aggiudicato due Oscar ed un Golden Globe) è distribuita in oltre 100 Paesi in 30 lingue.