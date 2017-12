Gerusalemme: al-Tayyib (al-Azhar), “condanniamo la scelta di Trump”

(dal Cairo) Le conseguenze della scelta di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele “ci addolorano”, perché “ha prodotto scontri che hanno causato 1.500 feriti”. Lo ha detto Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di al-Azhar, durante un incontro al Cairo con alcuni giornalisti italiani, in occasione del pellegrinaggio di una delegazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi sulle orme della Sacra Famiglia. “La decisione da parte del presidente americano è già realtà – ha aggiunto -, la politica mondiale sta facendo degli sforzi per cambiarla. Noi condanniamo questa sua scelta”.