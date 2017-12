Diocesi: Terni-Narni-Amelia, il calendario di celebrazioni e incontri con mons. Piemontese in preparazione al Natale

“Il Natale è un segno di amore e invocazione di speranza per quanti sono provati dalla malattia e dalla sofferenza, dalla crisi economica, per la città alla ricerca del proprio riscatto economico, civile, politico e sociale, nel dialogo e nel lavoro, nella sicurezza e nel benessere. Una speranza per la Chiesa diocesana per una rinnovata responsabile consapevolezza nella fedeltà a Gesù e nel dialogo con la città, in questo tempo di visita pastorale, tempo di incontri, confronto riscoperta a adesione a Gesù Cristo”. Con questo spirito il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, si appresta a vivere una serie di appuntamenti in preparazione al Natale in diverse realtà della diocesi. Domenica 17 dicembre, alle 16.30, presso il Tubificio di Terni il vescovo celebrerà la messa per i lavoratori dell’Ast (Acciai speciali Terni) e i loro familiari, alla presenza della dirigenza Ast, del cappellano don Marcello Giorgi e delle autorità cittadine. Il 18 dicembre, dalle 10 alle 12, mons. Piemontese farà visita ai detenuti della casa circondariale di Terni, per uno scambio augurale insieme alla direzione del carcere e agli operatori della polizia penitenziaria. Martedì 19, alle 9.30, incontro con gli studenti dell’Istituto “Einaudi” di Narni scalo, che come ogni anno hanno contributo al pranzo di Natale con gli addobbi e l’allestimento dei tavoli. Alle 11, celebrazione prenatalizia per i dipendenti dell’Azienda servizi municipalizzati, nella sede dell’azienda a Maratta Bassa. Martedì 20, alle 17.30, il vescovo farà visita alla mensa San Valentino della Caritas diocesana per uno scambio augurale con volontari e ospiti. Mercoledì 21, alle 11.30 celebrazione prenatalizia alla Cosp Tecnoservice di Terni mentre alle 17 incontro con operatori e volontari della Caritas diocesana, dei Centri di ascolto e degli Empori solidali per lo scambio augurale. Giovedì 22, alle 10 celebrazione per gli studenti dell’Istituto “Leonino” presso la chiesa di sant’Antonio mentre alle 11.30 messa in preparazione al Natale per i dipendenti dell’Italeaf di Nera Montoro alla presenza dei lavoratori e dirigenza dell’azienda. Nel giorno di Natale, poi, si svolgerà il tradizionale pranzo natalizio in episcopio che vedrà la presenza di 150 bisognosi commensali del vescovo Piemontese.