Diocesi: Prato, domenica 17 dicembre mons. Agostinelli ordina sacerdote Marco Galgano

Il diacono Marco Galgano con mons. Franco Agostinelli

Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, ordinerà sacerdote il diacono Marco Galgano. La celebrazione eucaristica nel corso della quale il seminarista 40enne verrà consacrato presbitero è in programma per le 16 nella cattedrale. Originario di Barberino di Mugello, Galgano è entrato nel seminario di Prato nel 2012 e lo scorso 25 giugno è diventato diacono. “Prima di intraprendere il cammino sacerdotale – si legge in una nota – ha lavorato per alcuni anni come perito informatico. Poi, dopo essere entrato in contatto con la parrocchia di Santa Maria delle Carceri, ha iniziato a studiare teologia ed è maturata in lui la vocazione”. Da seminarista ha prestato servizio a Coiano e Grignano e attualmente si sta impegnando nell’oratorio di Sant’Anna. “Essere sacerdote – afferma Galgano – per me significa essere un amico di Gesù attento alle persone; il diaconato mi ha insegnato che un prete deve mettersi a servizio del prossimo”. “Come avvenne per il diaconato – prosegue la nota – è probabile che anche per l’ordinazione sacerdotale la cattedrale sia piena di giovani, in particolare dell’oratorio di Sant’Anna. Ci sarà anche un pullman di amici proveniente da Barberino e non mancheranno i familiari del novello sacerdote”. La prima messa di don Galgano sarà celebrata la vigilia di Natale, domenica 24 dicembre alle 10.30 nella basilica di santa Maria delle Carceri.