Diocesi: Napoli, domani l’asta di beneficenza per raccogliere fondi per i reparti di pediatria di alcuni ospedali

Grande festa di beneficenza per l’infanzia povera e sofferente, alle ore 19 di domani, venerdì 15 dicembre 2, all’auditorium del Centro Rai Napoli di via Marconi, che fin dal 2006 condivide con passione e grande professionalità l’impegno solidaristico della Chiesa di Napoli. Ci saranno gli artisti di Made in Sud ad animare la serata. “Il comico napoletano, Peppe Iodice, sarà il battitore che metterà all’asta – si legge in una nota della diocesi di Napoli – i magnifici doni di Papa Francesco, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Paolo Gentiloni, il quadro donato dal prefetto Carmela Pagano, l’orologio del governatore Vincenzo De Luca, la scultura raffigurante San Gennaro, opera di Lello Esposito donata dal sindaco Luigi De Magistris, l’artistico Angelo realizzato da Marco Ferrigno e donato dalla presidente del Consiglio regionale campano Rosa D’Amelio, i doni offerti dal card. Crescenzio Sepe, la singolare opera dell’artista italo-slovena Minya Mikic donata dall’avvocato Gennaro Famiglietti, la Natività in terracotta realizzata a Caltagirone e donata dall’editore Rosario Bianco, le monete d’oro regalate da Emilio Fede, Gesù Bambino in porcellana di Capodimonte donato da Antonio Coppola, presidente dell’Aci”. Di questo e di molto altro ancora si potrà prendere visione collegandosi al sito www.chiesadinapoli.it.

Con i fondi raccolti verranno finanziati – ricorda la diocesi – interventi nei reparti di Pediatria di alcuni ospedali napoletani: acquisto di incubatrici e ecografi; allestimento di un’area attrezzata per la cura di bambini autistici”. Intanto, continuano a pervenire richieste di biglietti che possono essere ritirati presso la curia di largo Donnaregina, ma si potranno trovare anche domani all’ingresso dell’auditorium Rai.