Diocesi: Lecce, mons. Seccia sabato 16 visiterà il liceo “Ciardo-Pellegrino”. Il pastorale donatogli dall’arcidiocesi realizzato da due docenti dell’Istituto

Sarà il liceo “Ciardo-Pellegrino” il primo istituto scolastico visitato dal neoarcivescovo di Lecce, mons. Michele Secchia. Sabato 16 dicembre, infatti, mons. Seccia terrà fede alla promessa fatta alla dirigente scolastica Tiziana Paola Rucco il giorno del suo insediamento, lo scorso 2 dicembre: “Verrò a farvi gli auguri di Natale e a congratularmi di persona per il bellissimo pastorale realizzato nella vostra scuola”. Alle 12, l’arcivescovo farà visita alla sede “Pellegrino” del liceo artistico e coreutico di Lecce per porgere gli auguri di Natale alla comunità scolastica e per ringraziare per il pastorale ricevuto in dono dall’arcidiocesi in occasione del suo insediamento a Lecce. “Com’è noto – si legge in una nota – l’opera è stata progettata e realizzata in legno d’ulivo e argento dai docenti del laboratorio di design dei metalli e dell’oreficeria, Antonio Perrone e Flavio Antonio Tricarico”. Sabato mattina, dopo il saluto della dirigente scolastica, un gruppo di alunni, guidati dalla docente Loredana Bruno, eseguiranno un canto natalizio e un brano musicale; poi con un messaggio augurale daranno il loro benvenuto a Lecce a mons. Seccia. L’arcivescovo avrà l’occasione di salutare alunni, docenti e personale ausiliario e poi verrà accompagnato dalla dirigente Rucco in visita nel laboratori della scuola.