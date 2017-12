Diocesi: Gaeta, sabato il vescovo inaugura la mostra “In Trincea con Onore – a cento anni dalla Grande Guerra”

Sabato 16 dicembre alle ore 17 presso il Museo diocesano di Gaeta (Lt), in piazza De Vio 7, si inaugura la mostra “In Trincea con Onore – a cento anni dalla Grande Guerra”, con un progetto espositivo di carattere innovativo che nasce dalla sinergia tra l’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici dell’arcidiocesi di Gaeta e l’associazione “Museo del Fronte e della Memoria” di Gaeta. Inaugura la mostra l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. “La mostra – si legge in una nota – ricorda i cento anni dalla prima guerra mondiale (1914-1918), rappresentando i vari schieramenti del conflitto che cambiò le sorti del mondo, con reperti di vita quotidiana, vivo ricordo dei tragici momenti della Grande guerra. L’esposizione riflette, inoltre, sugli ideali e le speranze dei soldati, giovani strappati alle famiglie e mandati al fronte, e l’appoggio psicologico e spirituale che hanno ricevuto grazie ai cappellani militari, come il gaetano don Luigi di Campo”.

Al piano terra di Palazzo De Vio i visitatori si immergeranno in un “itinerario attraverso diorami a grandezza naturale, progettati e realizzati come rappresentazione dei territori del conflitto: la trincea, luogo in cui i soldati difendevano le loro postazioni; l’assistenza medica e spirituale della Croce Rossa e dei cappellani militari”. Tra i numerosi reperti esposti figurano un “bollettino della vittoria”, targa bronzea riguardante un monumento perduto, e “Il bacio della Patria”, statua in ceramica che commemora il sacrificio di quei ragazzi sul fronte.