Diocesi: card. Bassetti (Perugia-Città della Pieve), “don Rossi è stato il nostro padre della carità”. “La Caritas la dobbiamo a Paolo VI e al Concilio”

“Don Giacomo Rossi è stato il padre della carità nella nostra diocesi, comprendendo la grande innovazione del Concilio Vaticano II e di Papa Paolo VI, perché noi la Caritas la dobbiamo al beato Paolo VI e al Concilio”. Così l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, si è espresso durante l’incontro-intitolazione della sala riunione del “Villaggio della Carità” a mons. Giacomo Rossi (1930-2017), fondatore e primo direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, tenutosi ieri. “Nella Chiesa – ha proseguito – si è sempre vissuta la carità ma non con la chiarezza di concetti come sono stati elaborati da Paolo VI e dal Concilio. Si è sempre fatta l’elemosina, ma quello che deve essere l’annuncio della carità, che va fatto come l’annuncio della fede e della liturgia, l’ha detto chiaramente il Concilio Vaticano II”. Secondo il cardinale, “don Giacomo ha avuto il grande merito di portare questa innovazione nella nostra comunità diocesana, ad esempio con l’attivazione del centro di ascolto diocesano. Come si fa a ‘diagnosticare’ i bisogni delle persone se non ascoltarle e informarsi sulla loro vita e se non ci si china su di loro come il Samaritano? Sarebbe come un medico che ti dà per telefono le medicine senza visitarti”. Secondo quanto riferito in una nota diffusa oggi, Bassetti, rivolgendosi ai volontari presenti, ha evidenziato che “il volontariato non è un darsi da fare per qualcosa, ma è una vocazione, è l’unica cosa della vita cristiana che ha continuità; è la nostra stessa vita che deve essere caratterizzata dai colori del volontariato”. “Come presidente della Cei – ha confidato – sono chiamato a firmare tantissimi progetti; quelli che firmo più volentieri, però, sono quelli che riguardano il sostegno ad opere di carità”. Il cardinale ha concluso ricordando la pedagogia della carità lasciata in eredità da don Rossi: “Prima dei mezzi e dei soldi vengono i volti”.