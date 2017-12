Dialogo: al-Tayyib (al-Azhar), “il 17 dicembre manderò gli auguri a Papa Francesco per il suo compleanno”

“Non ho timore di quello che potrebbe accadere nel mondo, dove c’è tanto male, perché ci sono persone come Papa Francesco, che annunciano la riconciliazione in mezzo alle difficoltà di oggi”. Lo ha detto Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di al-Azhar, durante un incontro al Cairo con alcuni giornalisti italiani, in occasione del pellegrinaggio di una delegazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi sulle orme della Sacra Famiglia. Dalla massima autorità sunnita anche un messaggio di gratitudine a Francesco, che “sviluppa il dialogo fra tutti”, “per il messaggio di amore e pace che sta diffondendo nel mondo”. Poi, al-Tayyib ha ricordato il recente viaggio del Papa in Bangladesh, dove “abbiamo pianto assieme per quello che accade”. Infine, un annuncio: “Il 17 dicembre manderò gli auguri a Sua Santità per il suo compleanno”.