Corridoi umanitari: Caritas Benevento, arrivati a Fiumicino 6 profughi siriani dal campo di Zaatari

Sono arrivati poco fa a Fiumicino dal campo profughi di Zaatari in Giordania i sei siriani che saranno accolti dalla Caritas diocesana di Benevento: si tratta di una famiglia di Daraa (papà, mamma e tre figli), e un uomo di 43 anni di Damasco. Sono in Italia grazie al programma di resettlement promosso da Caritas italiana e finanziato dalla Cei.

Ad accoglierli in aeroporto Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione di Caritas italiana e Luciana Forlino, dello stesso ufficio e l’imam di Benevento Mustapha Ghafir.

Rabaa e Oumar sono pronti per cominciare una nuova vita accolti dalla @Caritas_Bn lasciandosi alle spalle i bombardamenti in Siria e la vita in una campo profughi Giordano. Welcome to Italy #corridoiumanitari #resettlement @CaritasItaliana #Protettorifugiatoacasamia pic.twitter.com/jTePlo0UHl

— Luciana Forlino (@ForlinoLuciana) December 14, 2017