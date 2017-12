Comunicazione: Barone (Normale di Pisa), “il problema oggi non è l’accumulo d’informazione, ma l’utilizzo dell’informazione in forme nuove”

“Il problema oggi non è l’accumulo d’informazione, ma l’utilizzazione dell’informazione in forme nuove”. Ne è convinto Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, intervenuto alla tavola rotonda organizzata presso la Filmoteca Vaticana in occasione del 60° anniversario della Miranda Prorsus. Lo studioso, in particolare, si è soffermato sull'”utilizzo delle informazioni contenuti nelle immagini”, ambito di ricerca che “accomuna le cosiddette scienze dure, come la chimica, e le humanities”. “Non sappiamo ancora quanto può essere arricchente, quanto può allargare la visuale, utilizzare a pieno le informazioni contenute nelle immagini”. Di qui l’importanza dell’accordo siglato oggi per recuperare e valorizzare il patrimonio audiovisivo di Pio XII, che costituisce “il primo passo” della collaborazione tra la Normale e la Segreteria per la Comunicazione in questo ambito.