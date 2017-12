Beneficenza: Roma, nel pomeriggio si inaugura la mostra “Misericordia in Russia”

Verrà inaugurata nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, presso il Palazzo della Cancelleria, a Roma, la mostra fotografica “Misericordia in Russia”. “Le opere di noti fotografi contemporanei russi – si legge in una nota – mostrano il contributo della Chiesa ortodossa russa e delle Fondazioni di beneficenza nelle opere misericordia, spirituale e corporale”. L’esposizione, che sarà inaugurata alle 18, è curata da Igor Lapshin ed Ekaterina Soboleva ed è realizzata dalla Fondazione San Gregorio il Teologo e dalla Casa Editrice del Patriarcato di Mosca, insieme alla Associazione “Sofia: Idea Russa, Idea d’Europa”, all’Accademia “Sapientia et Scientia”, alla Fondazione di beneficenza “Sofia” (Russia) e alla Fondazione “Dialogo delle culture – Mondo unito”. Gode anche del patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, dell’Ambasciata russa presso la Santa Sede, del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca e del Dipartimento sinodale per le opere di beneficenza e gli affari sociali. “La misericordia è un punto di vitale importanza per una sempre maggiore vicinanza tra le Chiese nel cammino verso l’unità, come dice dal Dichiarazione congiunta di Cuba. Oggi, per esempio, le Chiese operano fianco a fianco nell’assistenza ai profughi siriani e alla popolazione dilaniata dalla guerra”, affermano gli organizzatori. “Non è un caso – aggiungono – che una delle sezioni della mostra è dedicata alla visita di Madre Teresa di Calcutta a Mosca nel 1987, su invito di Sua Santità il Patriarca di Mosca e tutte le Russia Pimen, proprio in occasione della del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Demetrio”. Dell’esposizione fa parte anche la scultura in bronzo di Madre Teresa con bambini a grandezza naturale, realizzata dallo scultore Aleksej Leonov, e donata a Roma dalla Fondazione “Dialogo delle culture – Mondo Unito”. La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino al 28 dicembre.