Terremoto: Misericordie, sabato 16 dicembre a Pieve Torina inaugurazione del nuovo edificio scolastico. Per costruire 4 scuole raccolti oltre 3 milioni di euro

Sarà inaugurato sabato 16 dicembre, alle 10, il nuovo edificio scolastico di Pieve Torina (Mc) che ospiterà la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado per un totale di 140 ragazzi. Si tratta di uno dei primi edifici definitivi realizzati nell’area colpita dal sisma in centro Italia (il primo realizzato con fondi interamente privati) ed è la quinta scuola ricostruita dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. “La Confederazione – si legge in una nota – è stata soggetto committente ed attuatore delle scuole antisismiche di Città Reale, Gualdo di Macerata, Acquasanta Terme, in quest’ultima cittadina è stata realizzata anche la palestra ed adesso si concludono i lavori anche a Pieve Torina. A queste 5 scuole si va ad aggiungere l’impegno per l’acquisto dei macchinari per il laboratorio di meccanica dell’Istituto Tecnico di San Ginesio (in collaborazione con Michelin), mentre ad Esanatoglia si sta procedendo con le fondamenta per la scuola secondaria di primo grado”. Un grande impegno da parte del Movimento delle Misericordie che ha portato alla raccolta di oltre 3 milioni di euro, somma raggiunta grazie ad un cammino di cooperazione e collaborazione con importanti finanziatori privati. “I finanziamenti – prosegue la nota – sono stati interamente utilizzati a favore delle comunità che hanno visto completamente distrutti i loro territori e sono rivolti in particolare ai ragazzi, coloro che dovranno ricostruire una nuova cittadinanza e ridare vita a questi luoghi martoriati”.