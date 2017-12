Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Austria: esplosione a impianto gas. Clima: Macron, “stiamo perdendo la battaglia”. Usa: Trump perde l’Alabama

Austria. Esplosione a impianto gas. Decine di ferite. A rischio il flusso da Russia all’Italia

In un’esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria, decine di persone sono rimaste ferite e almeno una persona ha perso la vita. Il giornale der Standard, nella sua edizione on line, parla di 60 feriti. Secondo l’Apa, che cita la Croce rossa, i feriti sarebbero 18, e ci sarebbe una vittima. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze, elicotteri di soccorso, e forze dell’ordine. Intanto si indaga sulle cause dell’accaduto. Il fuoco, divampato subito dopo la detonazione, è stato spento. Il luogo dell’esplosione è lo stabilimento di stoccaggio di gas naturale. In seguito all’esplosione dell’impianto di distribuzione in Austria, i flussi di gas dalla Russia verso l’Italia si sono interrotti. Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha assicurato che già nella notte si è riaperta la rotta dall’Austria e che comunque la fornitura di gas ai consumatori italiani è assicurata in quanto la mancata importazione viene coperta da una maggiore erogazione di gas dagli stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo.

Clima. Vertice Parigi. Macron, “stiamo perdendo la battaglia”

“Per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo ieri pomeriggio il vertice One Planet Summit a Parigi. “Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva”, ha continuato, spiegando tuttavia che “non dobbiamo sbagliarci, ma stiamo perdendo la battaglia”. Con l’uscita degli Usa, l’accordo siglato nel 2015 alla Cop21 di Parigi “è più fragile” e “non andiamo abbastanza veloci”, ha avvertito. L’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato 12 progetti da centinaia di milioni di dollari per combattere il cambiamento climatico, che sono stati presentati al vertice sul clima “One Planet Summit” a Parigi. Una cinquantina i capi di stato e di governo hanno partecipato al Summit. Per l’Italia c’era il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.

Maltempo. Enza rompe argini, evacuate mille persone a Brescello, fiumi sorvegliati speciali

Fiumi sorvegliati speciali dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. È in corso, nel Reggiano, a Lentigione, nel Comune di Brescello, l’evacuazione di oltre mille persone per la tracimazione del fiume Enza. Il fiume ha rotto gli argini e ha invaso l’abitato e la zona industriale. Il fiume Secchia è tracimato, cominciando ad allagare la strada a Campogalliano, nel Modenese. Sono in corso operazioni di recupero di altre tre persone. Non si registrano feriti. È passata la piena del fiume Magra che ha tenuto in apprensione lo Spezzino. Resta l’allerta rossa in tutta la provincia della Spezia, nel levante e in parte dell’entroterra genovese fino alle 13. Il fiume Serchio è esondato nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca), provocando la chiusura della statale 12 del Brennero. La situazione è poi tornata alla normalità.

Migranti. Oggi premier Gentiloni a Parigi per vertice con 5 capi di Stato

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 13 dicembre, a Parigi, per il vertice con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e i capi di Stato e di governo del G5 Sahel Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. L’incontro, presso il castello di La Celle-Saint-Cloud, avrà inizio alle ore 12. Al termine è prevista una conferenza stampa congiunta. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Usa. Doug Jones vince le elezioni in Alabama per un seggio al Senato americano.

La vittoria del democratico è uno schiaffo per il presidente Donald Trump, che aveva appoggiato il candidato Roy Moore nonostante la controversia sollevata dalle accuse di molestie sessuali. Duro colpo anche per il partito repubblicano che perde un prezioso voto al Senato, dove deteneva una maggioranza già limitata a 52 seggi su 100. “Il popolo dell’Alabama ha più in comune di ciò che lo divide. Abbiamo mostrato non solo all’Alabama ma al Paese che possiamo essere uniti”, ha dichiarato Jones dopo la vittoria. Trump reagisce su Twitter all’esito del voto, mostrando fair play e congratulandosi con Jones: “I repubblicani avranno un’altra chance per questo seggio molto presto. Non finisce mai!”.

Sanità. Sciopero dei medici per sistema sanitario al collasso

Adesioni “superiori ad ogni previsione”, con “punte dell’80%”, allo sciopero nazionale dei medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn). La stima è dei sindacati medici. “La partecipata adesione che, al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, ha toccato punte di adesione dell’80%, il sit in a Roma davanti al ministero dell’Economia, le altre 50 iniziative simili organizzate per l’Italia – affermano le sigle sindacali in una nota – testimoniano coscienza dell’importanza della posta in gioco”. Un sistema sanitario nazionale che rischia il collasso a causa di un “sottofinanziamento cronico” e una categoria “allo stremo” e che attende da 8 anni il rinnovo del contratto è il quadro che ha motivato lo sciopero del 12 dicembre. Per 24 ore medici, veterinari e dirigenti del Ssn – in tutto 134.000 professionisti – hanno incrociato le braccia per uno sciopero nazionale che, secondo le previsioni, ha fatto saltare 40mila interventi chirurgici programmati. Una protesta, quella dei medici, che registra anche la solidarietà del ministro della Salute Beatrice Lorenzin.