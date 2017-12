Salute: Medici cattolici di Roma, “no a stregonerie, rispetto per scienza e fede”

“No a stregonerie, rispetto per scienza e fede”. È quanto scrive in un comunicato l’Associazione medici cattolici italiani (Amci) della sezione di Roma. “Da qualche giorno – spiega l’associazione – su un quotidiano gratuito a larga diffusione leggiamo un messaggio pubblicitario che invita i lettori a prenotare, via telefono o sms, in un giorno di questa settimana, il ritiro a costo zero di una bottiglietta di Acqua Santa consacrata dal sacerdote del tempio di Salomone, che avrebbe effetti curativi su un gran numero di patologie (insonnia, depressione, attacchi di panico…)”. “Ci meravigliamo che l’annuncio ingannevole sia fatto fidando sulla presunta ingenuità dei cittadini ed è assai grave che si utilizzi l’accostamento alla sacralità della religione”, prosegue l’Amci di Roma. “I medici cattolici italiani – conclude il comunicato – invitano a diffidare di simili iniziative e ad affidarsi alle cure della scienza medica”.