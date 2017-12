Parlamento Ue: Premio Sacharov all’opposizione democratica in Venezuela. Tajani, “riconoscimento a tutto il popolo venezuelano”

(Strasburgo) “Quest’anno il Premio Sacharov è stato assegnato all’opposizione democratica del Venezuela, in particolare all’Assemblea nazionale (presieduta da Julio Borges) e a tutti i prigionieri politici che figurano nell’elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González”. Lo ha appena affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nella cerimonia di assegnazione del riconoscimento, che si svolge nell’emiciclo del Parlamento Ue a Strasburgo. “Al di là dell’opposizione democratica, il premio va a tutti i cittadini venezuelani nel mondo. Porgo il mio saluto a una parte della diaspora del Paese, qui presente. È la prima volta che un’istituzione, la Asamblea Nacional Venezolana (Assemblea nazionale venezuelana), viene insignita di questo premio. Come tutti i parlamenti del mondo – incluso il nostro – rappresenta il simbolo della democrazia e del pluralismo”. Tajani ha affermato: “Presidente Borges, il Parlamento europeo riconoscerà sempre l’Assemblea nazionale, democraticamente eletta dal popolo del Venezuela. Nel conferire tale premio, difendiamo le costituzioni, le istituzioni e la separazione dei poteri. È questa la base della democrazia.

Così come la libertà di espressione”.