Papa Francesco: udienza, “è la messa che fa la domenica cristiana”

foto SIR/Marco Calvarese

“È la Messa che fa la domenica cristiana! E la domenica cristiana gira intorno alla messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore?”. Così il Papa ha risposto alla domanda centrale della catechesi dell’udienza di oggi, in Aula Paolo VI: “Perché andare a Messa la domenica?”. “La celebrazione domenicale dell’Eucaristia è al centro della vita della Chiesa”, ha esordito Francesco citando il Catechismo della Chiesa cattolica: “Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente oggi nel mondo”. “Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù – ha proseguito il Papa – i quali hanno celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel giorno della settimana che gli ebrei chiamavano ‘il primo della settimana’ e i romani ‘giorno del sole’, perché in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo. Anche la grande effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù”. Per queste ragioni, ha detto Francesco, “la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi”.