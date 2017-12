Papa Francesco: udienza, domenica per i cristiani è “giorno del riposo”. “Senza Cristo siamo condannati a essere dominati dalla stanchezza del quotidiano”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo”. Lo ha ricordato il Papa, durante l’udienza di oggi. “Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili”, ha proseguito Francesco: “Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo”. “Senza Cristo siamo condannati a essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani”, ha ammonito il Papa: “L’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza”. “Per questo noi cristiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione eucaristica”, ha aggiunto a braccio. “La comunione eucaristica con Gesù, risorto e vivente in eterno – ha commentato, inoltre, il Papa – anticipa la domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di questo beato riposo ci parla la Messa della domenica, insegnandoci, nel fluire della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei cieli”.