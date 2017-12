Papa Francesco: udienza, “alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica. È peccato”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono godere della Messa ogni domenica; anch’esse tuttavia, in questo santo giorno, sono chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e tenendo vivo il desiderio dell’Eucaristia”. Lo ha raccomandato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, in cui ha denunciato: “Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata dall’Eucaristia”. “È peccato, questo”, ha aggiunto a braccio. “In questi contesti – l’invito – è necessario ravvivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa – non perdere il senso della festa! – della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che ristora l’anima e il corpo”. “Di tutti questi valori ci è maestra l’Eucaristia, domenica dopo domenica”, ha assicurato Francesco: “Per questo il Concilio Vaticano II ha voluto ribadire che la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro”, ha ricordato citando la Sacrosanctum Concilium.