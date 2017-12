Papa Francesco: udienza, “a chi dice che non serve andare a messa non basta rispondere che è un precetto della Chiesa”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

A chi dice che non serve andare a Messa “non basta rispondere che è un precetto della Chiesa”. A spiegarlo alle migliaia di fedeli riuniti oggi in Aula Paolo VI è stato il Papa. “Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo?”, la domanda finale della catechesi. “È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: ‘Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri'”, la risposta: “Ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia?”. “Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno”, ha puntualizzato Francesco. Alla domanda sul “perché andare a Messa la domenica”, ha concluso il Papa, “non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili”.