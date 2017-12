Natale: da domenica 17 al via la seconda edizione di “Natività Assisiate 2017”

In prossimità del Santo Natale l’associazione Assisium curata da Giampiero Italiani, con il patrocinio della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, della Città di Assisi e di diverse altre realtà del territorio, ripropone l’iniziativa natalizia, giunta alla seconda edizione, dal titolo “Natività Assisiate 2017”. Un vasto programma che prevede domenica 17 dicembre alle ore 17,30 nell’Orto degli Aghi di via Porta Perlici n. 6 ad Assisi un colloquio per riflettere sulla natività e l’inaugurazione del presepio di ispirazione francescana. Si tratta di una ambientazione domestica della Natività nell’Assisi medievale, realizzata presso un antico fondaco, con personaggi in costumi d’epoca a grandezza naturale e corredo in Punto Assisi. L’iniziativa prosegue con un cammino sabato 30 dicembre alle ore 15 dall’Orto degli Aghi verso la casa di Santa Chiara (piazza San Rufino), la casa di Francesco (Chiesa Nuova), la basilica di Santa Chiara fino al santuario della Spogliazione dove i partecipanti saranno accolti dal vescovo. La passeggiata sarà accompagnata da letture e animazioni festanti attraverso giardini, vicoli, sagrati e santuari nei luoghi di Francesco e Chiara. Lunedì 1° gennaio ci sarà la meditazione con alcune comunità religiose femminili di Assisi e sabato 6 gennaio dalle ore 10 alle ore 17 nel giorno dell’Epifania i bambini potranno avvicinarsi alla culla di Gesù e fare il loro selfie con Gesù Bambino. La Natività Assisiate dei Piccoli si concluderà in piazza del Comune con la festa curata dalla Pro Loco di Assisi.