Magdeleine Hutin: Paola Francesca (piccola sorella di Gesù), “una donna estremamene moderna” che portava “a tutti il messaggio della tenerezza di Dio”

“Era estremamente moderna, ha affrontato tante cose che oggi viviamo in modo spontaneo e che lei già nel ’40 viveva appieno. Andava disarmata con i piedi nudi nel mondo”. Così ha descritto la piccola sorella Magdeleine Hutin, Paola Francesca, anche lei piccola sorella di Gesù, durante la presentazione dell’audiolibro “Coi piedi nudi”, scritto dalla stessa Hutin, per descrivere gli incontri numerosi fatti in Africa tra le popolazioni berbere e poi nell’Europa dell’Est negli anni della Guerra Fredda quando era difficile qualsiasi tipo di scambio fra le persone. “Per portare a tutti il messaggio della tenerezza di Dio – ha aggiunto Paola Francesca parlando della protagonista – aveva una grande fantasia, come gli innamorati. Penso che ora vedendoci da lassù sorrida perché potremo ascoltare questo audiolibro mentre siamo in macchina”. Durante la presentazione sono stati letti alcuni brani dell’opera, la 18ª curata dalla Caritas Italiana e Rete europea risorse umane per la collana PhonoStorie. “La lettura orale aggiunge sempre un’ulteriore carica di significato. Non è un film ma una narrazione, così come raccontavano i nostri nonni le storie. Intorno a una voce narrante c’è un alveo che a volte funziona per similitudine e a volte per contrasto”, ha commentato il curatore delle musiche Mite Balduzzi, che ha messo insieme i suoni dei tamburi e degli strumenti africani alle note della tradizione zingara. Fra le persone che hanno prestato la loro voce per dare vita all’opera, ci sono Enrica Bonaccorti, Simonetta Solder, Andrea Ranocchia e Alex Schwazer. Ma anche i membri della Comunità di Shalom e i detenuti del carcere di Milano Bollate che, così come è stato sottolineato, hanno saputo cogliere una nuova possibilità. Durante l’incontro Francesca Lozito, giornalista e conduttrice di Radio in blu, ha annunciato che tutte le sere l’emittente darà spazio agli audiolibri della collana, scaricabili anche sul sito sottoforma di podcast.