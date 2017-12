Magdeleine Hutin: Paola Francesca (piccola sorella di Gesù), “ha toccato con mano la sofferenza di ebrei e palestinesi e ha cercato di portare lì amore e tenerezza”

Magdeleine Hutin è stata una donna che ha vissuto la storia in prima persona, andando nei luoghi dove i fatti, anche i più cruenti, accadevano. La piccola sorella di Gesù, morta nel 1989, è la protagonista dell’ultimo audiolibro, “Coi piedi nudi”, realizzato dalla Caritas italiana e Rete europea risorse umane. Un esempio della sua opera è stato testimoniato oggi, durante la presentazione dell’audiolibro nella sede della Caritas, a Roma. “Credo – ha ricordato al Sir la piccola sorella Paola Francesca – che sia stato l’amore così forte che portava che l’ha spinta ad andare nei luoghi più isolati, anche affrontando pericoli, perché andare nella foresta dell’Amazzonia all’inizio degli anni ’50 non era facile come adesso”. “Nel ’48 – ha aggiunto – ha fatto una prima visita in Medio Oriente, in Libano e poi a Nazareth. Solo qualche mese prima era stato creato lo Stato di Israele. Fin dall’inizio ha toccato la sofferenza fra i due popoli ebraico e palestinese. Tanto che dopo qualche mese, ha fondato contemporaneamente la fraternità in ambiente palestinese e ebraico. Era cosciente della lacerazione profonda che si era creata e ha voluto cercare di portare una presenza d’amore e tenerezza fra le due sofferenze che è quello che le nostre sorelle cercano di continuare a fare nei due popoli”.