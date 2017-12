Magdeleine Hutin: don Soddu (Caritas Italiana), “un gigante della carità e dell’evangelizzazione”

“Il volto di Magdeleine Hutin fa parte di quelli di cui non si conosce molto e forse neanche il nome. Il lavoro ci ha fatto invece conoscere un gigante della carità e dell’evangelizzazione”. Lo ha detto don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, in occasione della presentazione dell’audiolibro dedicato alla piccola sorella Magdeleine Hutin, realizzato dalla stessa Caritas per la collana PhonoStorie, giunta alla 18ª opera. “Quella bella immagine di evangelizzazione che ci ha consigliato Papa Francesco nella Evangelii Gaudium corrisponde nella piccola sorella – ha proseguito -, nella gioia che dà il vero riflesso dell’umanità di Cristo che si è incarnato per la nostra salvezza”. “Per me ogni audiolibro è una sorpresa – ha commentato a margine della conferenza – . Non è semplicemente la lettura di un brano o una storia ma è rendere attuale il messaggio del personaggio”. “Le voci – ha concluso – mi hanno veramente commosso e lo sono sempre ogni volta che ascolto un audiolibro della collana”.