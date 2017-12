Magdeleine Hutin: Bonaccorti (conduttrice), “ascoltare l’audiolibro in auto per ricevere dei messaggi buoni”

Una delle voci che ha dato il suo contributo per realizzare l’audiolibro, “Coi piedi nudi”, dedicato alla piccola sorella di Gesù Magdeleine Hutin è quella di Enrica Bonaccorti, volto noto della televisione. “Credo che con Magdeleine saremmo state delle amiche focose – ha raccontato -. L’importanza della parola per me è fondamentale, le parole sono pietre con cui si possono costruire una casa o fare danni. Nel testo, spesso si parla di ‘razza’, una parola che a volte si divulga in maniera scorretta. Anche nella nostra Costituzione se ne parla. Quando è stata scritta aveva senso parlarne. Ma oggi? Sappiamo che scientificamente la razza non esiste ma in quanti usano la parola scorrettamente? Per questo ho partecipato con grande slancio al progetto perché le parole e il loro significato sono importanti”. La conduttrice ha auspicato che chi comprerà l’audiolibro lo ascolti mentre si è in macchina: “Benedetto chi lo farà. Dentro quell’abitacolo abbiamo la possibilità di creare un piccolo tempio di conoscenza per ricevere dei messaggi buoni. Nel mio mondo, quello della televisione e della radio, non ci si rende conto di quale sia responsabilità di parlare al pubblico perché ogni parola è assorbita da chi ci sente o ci guarda, soprattutto dai giovani. Automaticamente, la parola ci ispira. Stiamo quindi attenti, la prima parola è responsabilità. Divulgare messaggi come questo dell’audiolibro – ha concluso – tramite uno strumento moderno è importante e significativo per le giovani generazioni”.