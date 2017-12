Informazione scientifica: protocollo tra Ministero della Salute e Fnsi per combattere fake news e disinformazione

Il prossimo 18 dicembre alle ore 17, presso la sede del Ministero della Salute di Lungotevere Ripa 1, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana Raffaele Lorusso firmeranno un protocollo di intesa per la realizzazione di corsi di formazione in materie scientifiche di largo interesse rivolti ai giornalisti nell’ambito della formazione professionale continua obbligatoria per tutti i giornalisti in attività. “L’obiettivo è quello di promuovere conoscenze in ambito sanitario provenienti da fonte istituzionale autorevole e indipendente, al fine di fornire ai cittadini un’informazione corretta e scientificamente validata, contrastando il fenomeno della disinformazione e delle fake news circolanti”, si legge in una nota.