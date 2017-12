Giornali Fisc: “Corriere Cesenate”, dopo 22 anni e mille puntate chiude la rubrica “Il periscopio”

Dopo quasi 22 anni di appuntamenti con i lettori del “Corriere Cesenate”, sul numero dei 14 dicembre del settimanale diocesano di Cesena-Sarsina verrà pubblicata per l’ultima volta la rubrica “Il Periscopio” di Zeta. Dal 20 gennaio 1996 sono state mille puntate. “Mille e non più mille”, scrive l’autore, secondo cui “arrivati a questo punto, lo dico ai lettori che hanno avuto la bontà di seguirmi in questi anni: termino questa avventura”. “Se mi volto indietro e butto lo sguardo sul tempo trascorso mi pare di rivivere un’esperienza che, anche per come è iniziata, ha dell’incredibile”. “Per centinaia di pezzi l’amico e artista Antonio Dal Muto ha accompagnato i miei scritti con il tratto della sua matita, spesso graffiante. È stato un bel lavorare assieme”. “Poi le fotografie hanno affiancato queste righe – prosegue – con le quali, nelle mie intenzioni, ho cercato di mettermi il più possibile in sintonia con i lettori, con quello che la cronaca locale, nazionale o anche oltre, offriva all’attenzione dell’opinione pubblica. Proprio come ci eravamo detti, e mai l’ho dimenticato, in quel lontano gennaio di quasi 22 anni fa, e come ho tentato di mettere in pagina ogni settimana”. “Con l’intenzione di scrutare, il periscopio appunto, il mondo attorno a noi, con i suoi pregi e i suoi difetti, le sue bellezze e le sue contraddizioni”. “Ho potuto captare le inclinazioni, i desideri, le attese di chi – aggiunge – ogni giorno si mette in moto per tenere in piedi questo incredibile e allo stesso tempo strampalato Paese. Sono stati loro, le persone normali come me, quelle a cui mi sono sempre rivolto e ispirato. A loro sono debitore per questi lunghissimi tratti trascorsi assieme”.