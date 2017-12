Gerusalemme: Yolios (vescovo ortodosso), “per l’Egitto quella di Trump non è una buona decisione”

(dal Cairo) “Il governo sostiene che quella di Trump non sia una buona decisione e noi lo condividiamo”. Lo ha detto Yolios, vescovo copto ortodosso del Cairo vecchio, in Egitto, commentando la decisione del presidente degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele durante un incontro con un gruppo di giornalisti italiani, organizzato dall’Opera Romana Pellegrinaggi e dal ministero del Turismo egiziano. “Le posizioni della Chiesa sono in accordo con quelle del capo del governo, che non condivide le scelte di Trump – ha aggiunto -. Il parere del presidente è il nostro e lo seguiamo, perché siamo in Egitto. La Chiesa non è separata dal Paese”. In seguito alla nuova crisi in Medioriente, il vescovo ortodosso spiega inoltre che “non è stata presa finora alcuna decisione sulla possibilità di non mandare pellegrini a Gerusalemme. È una decisione che spetta sia allo Stato che alla Chiesa. Ne riparleremo”.