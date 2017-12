Diocesi: Rimini, domenica 17 la Caritas apre le porte ai poveri per il pranzo di Natale. Parteciperà anche il vescovo Lambiasi

Domenica 17 dicembre alle ore 12, le porte della Caritas diocesana di Rimini si apriranno per ospitare i poveri in attesa dell’ormai tradizionale pranzo di Natale. “Il fatto in sé non è un evento eccezionale – la stessa scena si ripete ogni giorno e ogni domenica- ma questo è un appuntamento particolare. Saranno circa 200 le persone che saranno servite a tavola da un gruppo di volontari – avverte la Caritas -. Il menù sarà tipicamente natalizio: antipasto, bis di primi, abbondante secondo, frutta, e dolce”. Al pranzo parteciperà anche il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, “testimoniando la vicinanza e la condivisione di tutta la Chiesa di Rimini. I pranzi di Natale infatti sono l’immagine concreta che è possibile vivere insieme tra genti diverse con grande rispetto e amicizia: questo è il vero senso della festa”, sottolinea la Caritas, che ricorda: “A Natale, in tutto il mondo, le famiglie si riuniscono, comprano regali da scambiarsi sotto l’albero, apparecchiano la tavola per la festa: per chi non ha nessuno questa festa, più di tutte le altre, diviene un giorno veramente triste. Per questo la Caritas desidera, proprio in questo giorno in cui Gesù nasce povero per la salvezza del mondo, ritrovarsi insieme come una grande famiglia, dove tutti si possano sentire a casa loro: è l’immagine più bella, che spiega in modo eloquente il suo modo particolare di stare tra la gente, soprattutto con chi è più povero”.