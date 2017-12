Diocesi: Ragusa, il 19 dicembre il “Natale degli sportivi” con mons. Cuttitta

La Pastorale dello sport della diocesi di Ragusa promuove, il 19 dicembre, l’evento “Natale degli sportivi”. “In occasione del Santo Natale – spiega il nuovo direttore dell’Ufficio di Pastorale dello sport, don Giovanni Piccione – vogliamo ritrovarci con tutti gli sportivi della provincia a celebrare e condividere un momento significativo. Siamo accomunati sia dallo sport – che aiuta gli ambiti della vita umana e spirituale – sia dalla fede, che dà senso al nostro vivere. Fede e sport sono un binomio per la crescita integrale della persona”.Il programma dell’evento prevede alle ore 18, l’accoglienza nella cattedrale S. Giovanni Battista a Ragusa; alle 18.30 l’incontro del vescovo Carmelo Cuttitta con gli sportivi. Seguirà la celebrazione della Messa in preparazione al Santo Natale. Alle ore 19.30 la camminata sportiva per i tre ponti di Ragusa. Al termine scambio degli auguri e brindisi in piazza San Giovanni. All’evento possono partecipare tutti gli amanti di qualsiasi categoria di sport. Per motivi logistici, di organizzazione, e di sicurezza si consiglia di dare conferma della partecipazione – sia come associazione sia come singoli – entro il 16 dicembre ai numeri 3342880784 – 3383297439 o alla mail piccionegiovanni@live.it.